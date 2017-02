Bà Kim Liên bị chính quyền sách nhiễu vì liên lạc với tổ chức quốc tế?

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha, cho biết bà bị chính quyền sách nhiễu sau khi bà lên tiếng yêu cầu trại giam cho phép con bà đi khám chữa bệnh.

Từ Long An, bà Liên cho VOA biết:

“Vì đưa tin thằng con của tôi và mấy anh em trong tù mà bị như vậy, họ mời mà họ còn răn đe, không đi không được. Một lần họ đã mời tôi vì tôi post bài trên Facebook, là nói xấu chế độ, nói xấu Đảng. Bắt tôi cam kết là không viết bài trên Facebook nữa. Tôi nói là tôi chỉ lên tiếng cho tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, lên tiếng cho con tôi thôi. Lần này thì tù nhân lương tâm ở trong trại bị áp bức nữa, tôi lên tiếng thì họ mời nữa.”

Theo bà Liên, lần này họ mời bà phần nhiều do bà đã trả lời phỏng vấn của Tổ chức Ân xá và các đài truyền thanh quốc tế. Theo giấy mời bà gửi cho VOA cho thấy bà phải có mặt để làm việc với Đội liên ngành kiểm tra về Thông tin và Truyền thông Long An lúc 8 giờ ngày 1/3/2017, dĩ nhiên trong liên đội này có cả công an:

“Lần này họ mời đúng một tuần sau mới gặp họ. Lần này là họ có bàn kỹ vấn đề. Họ ghi trong giấy có lý do là cũng những vấn đề viết trên trang Facebook của tôi. Chắc chắn trong đó có vấn đề tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng, những trang báo đài lên tiếng. Tôi nghĩ là như vậy nên họ mới giận dữ.”

Ngày 22/2, Tổ chức Ân xá Quốc ra thông cáo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp hòa bình, "Các tù nhân lương tâm bị tra tấn, bị ngược đãi, và bị xét xử không công bằng."

Hôm 20 tháng 2, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

