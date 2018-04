Việt Nam: Hội thánh Đức Chúa Trời là ‘tà đạo’, ‘không khác gì IS’

Truyền thông trong nước ngày 20/4 đồng loạt lên án các hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành phố Hải Phòng, cho rằng đây là một “tà đạo”, dựa trên luận điệu phản khoa học, khiến cho các tín đồ mê muội, bỏ bê công ăn việc làm, gây ly tán gia đình chẳng khác gì IS (tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo).

Trong các bài viết và phóng sự nhiều kỳ, các cơ quan truyền thông nhà nước mô tả Hội thánh Đức Chúa Trời là một “tà đạo kinh hoàng như thôi miên” đang từ Hải Phòng lan ra khắp nơi như “vòi bạch tuộc”, với các đối tượng “đầu trộm đuôi cướp”, lôi kéo người dân từ bỏ truyền thống và cả người thân, khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh ly tán, suy sụp kinh tế.

Các bài viết cũng cho thấy tại nhiều địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động khám xét, tịch thu, bắt bớ tín đồ của tổ chức tôn giáo này.

Theo báo Lao Động, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hôm 27/3 đã tiến hành khám xét và bắt hai người của Hội thánh Đức Chúa Trời về trụ sở công an làm việc. Cơ quan chức năng nói đây là những “thành phần bất hảo, nghiện ma túy”. Báo này nói tiếp rằng trong lúc Công an huyện Thủy Nguyên đi truy tìm thì phát hiện họ đang “vận động lôi kéo” người dân tham gia vào hội thánh.

Trong tường thuật nhiều kỳ về “tà đạo” Hội thánh Đức Chúa Trời, VTC News cũng cho thấy cơ quan công an đã đột nhập khám xét và tịch thu nhiều tài liệu, phương tiện tại một căn nhà ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trong lúc tại đây đang có khoảng 20 người tụ tập cầu nguyện, học Kinh Thánh.

Cơ quan truyền thông nhà nước nói Hội thánh Đức Chúa Trời chỉ núp dưới dạng tuyên truyền giáo lý và kỹ năng mềm nhằm thực hiện mục đích “khiến cho đối tượng không còn lo làm ăn, kinh tế sa sút và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình”, “lợi dụng giáo lý để trục lợi” khi buộc các tín đồ phải đóng góp 1/10 thu nhập, có dấu hiệu của mê tín dị đoan, tà đạo.

Một quan chức thuộc phòng Phòng chống phản động và Chống khủng bố, thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, được VTC News dẫn lời cho biết đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo được cho là “trái pháp luật” và “tăng cường công tác nắm tình hình” ở các địa phương.

Báo Xã Luận dẫn nguồn Ban Tôn giáo thành phố Hải Phòng cho biết Hội thánh Đức Chúa Trời bắt đầu có mặt tại đây từ năm 2015 và đã “lôi kéo được một số người tham gia, chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên”. Các nhóm sinh hoạt của tổ chức tôn giáo này đã liên tục thay đổi địa điểm hoạt động sau khi bị chính quyền địa phương theo dõi.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng, được VOV dẫn lời nói cơ quan này đã nắm được “những biểu hiện tiêu cực mà báo chí phản ánh” về Hội thánh Đức Chúa Trời và cần thời gian để kiểm chứng xem có sự chỉ đạo, điều hành của tổ chức nào không, hay chỉ là hành vi của một số cá nhân trục lợi.

Cũng trong ngày 20/4, báo Người Lao Động cho hay công an ở tỉnh Vĩnh Long đang điều tra một nhóm người tiếp cận người dân địa phương để hỏi thăm về Hội thánh Đức Chúa Trời. Các trường đại học, cao đẳng tại đây cũng đã phát đi thông báo nhắc nhở cán bộ, nhân viên, sinh viên tránh tiếp xúc và tham gia vào tổ chức tôn giáo này.

Trong phúc trình công bố hôm 15/8/2017 về tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2016, của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các nhóm tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận, trong đó có việc cưỡng chế các cơ sở tôn giáo.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó lên tiếng phản bác, nói rằng phúc trình của Mỹ đưa thông tin “không khách quan” và trích dẫn “thông tin sai lệch”. Việt Nam khẳng định luôn “tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào”.