Nội các Trump bất ổn khiến người Mỹ gốc Việt lo lắng

“Nội bộ Tòa Bạch Ốc như một mớ bòng bong.” Đó là kết luận của một cuộc khảo sát vừa được công bố đầu tuần này. Tới 60% trong số gần 2.000 cử tri được hỏi cho rằng nội bộ Tòa Bạch Ốc đang thực sự có vấn đề và chỉ có 33% tin là mọi việc vẫn đang được kiểm soát tốt. Cuộc thăm dò được tiến hành sau khi Tổng thống Trump chính thức sa thải Giám đốc Truyền thông Tòa Bạch Ốc, Anthony Scaramucci. Ông Scaramucci gia nhập đội ngũ nhân viên Tòa Bạch Ốc hơn một tuần trước là nguyên nhân khiến Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sean Spicer và Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus từ bỏ chức vụ trong tòa nhà quyền lực nhất thế giới này. Sự ra đi của một loạt vị trí quan trọng tại Tòa Bạch ốc đang khiến dư luận trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt đặt dấu hỏi vào sự ổn định trong chính sách điều hành đất nước của Tổng thống Trump.

Người ta có lý do quan ngại về sự ổn định trong chính sách điều hành đất nước của ông Trump. Sau khi chỉ trích đích danh Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions, người được chính ông bổ nhiệm, Tổng thống Donald Trump một lần nữa gây sốc dư luận khi sa thải Giám đốc Truyền thông Anthony Scaramucci, người cũng do chính ông bổ nhiệm cách đây không lâu. Với cách điều hành và sử dụng nhân lực như vậy, khó ai có thể mong chờ vào sự ổn định trong các chính sách của chính phủ do ông Trump điều hành, theo nhận xét của Nguyễn Tuấn Anh, một Việt kiều sinh sống lâu năm tại Los Angeles, California:

“Đối với một quốc gia nhỏ như Việt Nam thôi, thì sự ổn định trong nội các và trong lực lượng các nhân viên xung quanh Thủ tướng là điều rất quan trọng để duy trì sự ổn định trong chính sách kinh tế, xã hội và cả đối ngoại nữa. Đằng này Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới, với rất nhiều trách nhiệm không chỉ đối với người dân trong nước mà còn nhiều nghĩa vụ quốc thế quan trọng mà nội bộ không ổn định sẽ là điều rất nguy hiểm. Không ai có thể lường trước được những gì xảy ra sắp tới”.

Có ý kiến cho rằng cách hành xử của Tổng thống Trump hoàn toàn không phù hợp với một chính khách đứng đầu một quốc gia. Với việc bổ nhiệm rồi chỉ trích, sa thải chóng vánh, ông Trump đang tự đánh mất uy tín và vị thế chính trị của chính mình trong mắt đông đảo người dân Mỹ, như quan ngại của chị Nguyễn Thu Hà từ Phoenix, Arizona:

“Tôi cho rằng ông Trump hành xử như vậy giống với một ông chủ doanh nghiệp hơn là một chính khách. Đối với doanh nghiệp, bổ nhiệm, thay thế người ở từng vị trí có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đây là những người điều hành đất nước mà thay đổi chóng vánh như vậy, thì tôi có thể khẳng định không thể có sự ổn định trong các chính sách kinh tế - xã hội và nền kinh tế vì thế cũng có nguy cơ khó ổn định được. Điều này sẽ gây khó khăn cho chính người dân Mỹ, trong đó có cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người mới nhập cư, đang làm quen với môi trường mới”.

Tất nhiên, khi đã có quyền bổ nhiệm thì Tổng thống cũng có quyền chỉ trích và miễn nhiệm khi ông không hài lòng. Không phải vị trí nào sau khi được bổ nhiệm cũng có quyền tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, điều dư luận thắc mắc nhiều nhất ở đây chính là quy trình lựa chọn trước bổ nhiệm. Những gì đang diễn ra cho thấy dường như ông Trump làm chưa tốt khâu này, dẫn tới những thay đổi ít nhiều gây bất ổn như hiện nay.

Từ Torrence, Califonia, ông Vũ Đức Đồng, một Việt kiều có gần 30 năm sinh sống tại Mỹ, chia sẻ:

“Tôi là một người ủng hộ đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, cho đến giờ thì tôi không thể ủng hộ ông Trump trong nhiều quyết định và nhiều việc ông đã làm. Cụ thể là việc ông phát ngôn quá nhiều điều không hợp lý, không cho thấy đúng tầm vóc của một Tổng thống nước Mỹ, quốc gia dẫn đầu thế giới. Thứ 2 là ông để con gái, con rể tham gia quá nhiều vào chính trường và các vấn đề đối ngoại. Cuối cùng là việc [ông] chỉ trích, sa thải bừa bãi thành viên nội các và nhân viên Nhà trắng”.

Vào sáng ngày thứ 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump lên Twitter trấn an dân chúng rằng: “Không có sự hỗn loạn nào ở đây cả.” Đến cuối giờ chiều, ông viết thêm: “Một ngày tuyệt vời ở Tòa Bạch Ốc.” Đó có thể là cảm giác của riêng ông đối với công việc và cương vị hiện tại. Nhưng không phải mọi người đều có cùng cảm nhận đó. Cuộc thăm dò mới nhất vừa công bố cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ cần cân nhắc kỹ càng hơn đối với những quyết định của mình nếu không muốn đánh mất lòng tin nơi dân chúng về lời nói và hành động của một Donald Trump Tổng thống.