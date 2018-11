Chuyên gia: Dùng luật làm vũ khí, Việt Nam “không dễ” bóp nghẹt tiếng nói đấu tranh

#VOATIENGVIET Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Bộ Luật hình sự sửa đổi 2018, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, hay mới đây nhất là Luật An ninh mạng vừa được thông qua, đều là những “vũ khí” mà chính quyền Việt Nam dùng để siết chặt các quyền tự do cơ bản của người dân trong nước, theo báo cáo do tổ chức Freedom Now trình bày sáng ngày 16/11, tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Hoa Kỳ. Phúc trình mới nhan đề “Đàn áp theo luật: Việt Nam dùng luật làm vũ khí chống lại xã hội dân sự” do Freedom Now và trường Luật của Đại học American University hợp tác thực hiện tập trung vào tình trạng gia tăng bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những nhà báo và nhà hoạt động dân chủ dám thể hiện quan điểm trái chiều với chính thể tại Việt Nam. Bằng cách phỏng vấn trực tiếp những người tị nạn Việt Nam hiện đang ở một nước thứ ba, lấy thông tin từ các trường hợp cụ thể bị đàn áp ở trong nước, phúc trình của Freedom Now vẽ nên một bức tranh khá cụ thể về cách thức nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng luật pháp làm công cụ để trấn áp những tiếng nói bất đồng, cũng như bóp nghẹt tự do tôn giáo của người dân. Bà Kate Barth, Giám đốc Pháp lý của tổ chức Freedom Now: “Theo tôi thì tình hình thực sự đang rất tồi tệ tại Việt Nam hiện nay. Các bạn có thể thấy rằng trong 2 năm qua các nhà hoạt động dân chủ hay là bất cứ tiếng nói đối lập nào chỉ trích chính quyền đều bị đàn áp. Trong đó nhiều người bị sách nhiễu, phải chịu những mức án rất nặng nề.” Tuy tình hình nhân quyền không mấy sáng sủa tại Việt Nam, bà Kate Barth vẫn nhìn thấy những tia hy vọng trong một vài năm gần đây. Một đến từ cộng đồng quốc tế, và một đến từ chính sự phản kháng của người dân Việt Nam. Bà Kate Barth, Giám đốc Pháp lý – Tổ chức Freedom Now: “Tôi nghĩ rằng vẫn có một vài lí do để lạc quan, đầu tiên là chúng ta có thể thấy chính quyền Việt Nam, trong một số trường hợp, đã phản hồi lại sức ép đến từ cộng đồng quốc tế bằng cách trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm hay Nguyễn Văn Đài. Một lý do nữa đến từ chính những người dân Việt Nam. Bất chấp sự áp bức đến chính quyền, chúng ta vẫn thấy được một cộng đồng những người trẻ, với năng lượng và nhiệt huyết, đấu tranh cho quyền lợi của mình. Họ làm điều đó trên mạng, trên đường phố. Và tôi không nghĩ bất kì một quốc gia nào có khả năng loại bỏ một cách hiệu quả những phong trào đó.” Tuy nhiên, đại diện của Freedom Now cho rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Bà Kate Barth, Giám đốc Pháp lý của tổ chức Freedom Now: “Theo tôi, cộng đồng quốc tế vẫn làm chưa đủ. Tôi mong muốn nhìn thấy chính phủ Hoa Kỳ, cũng như những chính phủ khác, đặc biệt là các quốc gia láng giềng của Việt Nam. Nhưng quan trọng là quốc tế vẫn đang đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.” Kết quả điều tra của Freedom Now và ý kiến trao đổi từ các chuyên gia sẽ được tổng hợp để trình lên Hạ viện Hoa Kỳ, thúc đẩy những hành động cứng rắn hơn trong việc gia tăng áp lực buộc Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của con người như đã cam kết với quốc tế. Freedom Now là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, phi đảng phái, có trụ sở tại Mỹ. Mục tiêu hoạt động của Freedom Now là vận động giúp phóng thích tù nhân lương tâm quốc tế thông qua các nỗ lực về tư pháp, chính trị, và quan hệ quốc tế.