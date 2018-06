Luật an ninh mạng gây tranh cãi

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Cùng một kỳ họp, Quốc Hội Việt Nam đã dự tính đưa vào bàn thảo để thông qua hai dự luật gồm Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng. Sau các cuộc biểu tình ôn hòa trên khắp Việt Nam và có cả bạo động ở Bình Thuận, thời gian thông qua dự luật đặc khu được dời sang kỳ họp sau. Nhưng dự luật an ninh mạng đã được thông qua ngày 12 tháng 6, với tỉ lệ 86,86%, chỉ có 15 đại biểu quốc hội bấm nút không thông qua dự luật, mặc dù các trí thức và người sử dụng internet phản ứng rất mạnh về chuyện này. Nhạc sĩ, doanh nhân Diệp Chí Huy, chia sẻ với VOA: “Thông qua dự luật an ninh mạng thì như tôi đã viết trong một ca khúc, tôi xin nêu ý kiến của mình qua một đoạn ca khúc “Thêm một lần cúi mặt”: Thế giới này nhỏ bé quá hôm nay, những bao la bỗng dưng gợi lại, sao chúng ta bỗng xa vời vợi, thêm một lần cúi mặt mà đi.” Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thành viên Ban Cố vấn Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ với VOA: “Trong bối cảnh như hiện nay với mạng phủ sóng của Google,Youtube, Facebook… thì hiện tình Việt Nam hiện lên rất rõ trên bản đồ thế giới và châu Á Thái Bình Dương và khi mà luật an ninh mạng ra đời thì những quốc gia khác sẽ ít có cơ hội biết đến hiện trạng Việt Nam và tình hình trong nước. Trong trường hợp các trang mạng này bị loại ra khỏi Việt Nam thì rõ ràng là cơ hội rất tốt cho các nhà mạng Trung Quốc nhảy vào, điều đó là khó tránh khỏi.” Các chuyên gia đã phân tích cụ thể về sự tụt lùi của xã hội Việt Nam nếu như Luật An Ninh Mạng được thông qua. Và trong những cuộc biểu tình, xuống đường rầm rộ hôm ngày 10 tháng 6 năm 2018, ngoài các băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối dự luật đặc khu, còn có cả những băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu phản đối dự luật an ninh mạng. Nhưng có vẻ như tiếng nói phản đối không được để ý tới. Và câu hỏi, nghi vấn lớn nhất của người dân hiện nay là liệu các ông nghị, bà nghị đã bấm nút thông qua luật an ninh mạng có đủ khả năng hiểu biết hay có đủ chuyên môn để nhận định việc bấm nút của mình là có lợi hay có hại cho xã hội hay không? Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thành viên Ban Cố vấn Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ với VOA: “Tôi thì tôi không nghĩ rằng tất cả đại biểu Quốc Hội tham gia bấm nút vừa rồi thì đều theo dõi mạng và am hiểu thông tin. Đặc biệt là những giáo sư người Việt đang ở Pháp, Mỹ… người ta phân tích rất kỹ về chủ thể của pháp luật cũng như những vấn đề liên quan đến mạng, rồi trong nước thì nhiều nhà hoạt động cũng nói nhiều đến phạm vi điều chỉnh của luật, và có vẻ như những đại biểu quốc hội không thể hiểu hết những điều ấy. Cái thứ hai mà họ không hiểu là câu chuyện về mạng và sự tương tác trên mạng, nó có thể mang lại hiệu ứng xã hội như thế nào, nó có thể cung cấp những nguồn tài nguyên cho kinh tế xã hội Việt Nam như thế nào đó mới là quan trọng. Thế còn bây giờ khi mà chúng ta ngăn cản những hoạt động tương tác trên mạng hoặc cản trở những cách tiếp cận tài nguyên số thì nó sẽ gây hại cho quốc gia như thế nào thì họ không hiểu hết được và không phải tất cả mọi người đều ý thức được việc đó.” Nhạc sĩ Diệp Chí Huy, chia sẻ với VOA: “Người ta dạy con nít thể chế là gì, và anh ta xây dựng gì trong đó rồi trách nhiệm công dân là gì, đây là cuốn sách họ dạy học sinh lớp 5 mà tôi thấy hay nên tôi mang về.” Hiện tại, theo nhận định của các trí thức thì việc thông qua Luật An Ninh Mạng chưa hẳn đã đi vào hiện thực được, bởi nó có quá nhiều bất cập làm ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, thành viên Ban Cố vấn Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, chia sẻ với VOA: “Cũng đã có một tiền lệ là luật hình sự năm 2015, đến khi gần đến ngày gần thực thi thì người ta thấy rất nhiều sai sót. Tôi nghĩ là với luật an ninh mạng hiện nay cũng có thể nằm có khả năng như vậy. Bởi khi người ta tĩnh tâm người ta xem lại, người ta thấy những điều luật vi phạm