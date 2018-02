Lễ cúng mùa xuân tưởng nhớ người khai khẩn

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Loại trừ những lễ hội rình ran, chụp giật, cầu tài cầu lộc và giằng co, kéo xé nhau đã thành thương hiệu, tập tục cúng cuối năm. Cúng đầu năm để tưởng nhớ công ơn bậc tiền hiền khai khẩn lập ấp, để cầu xin bậc tiền hiền, thần linh giúp đỡ cho dân làng bình an, mạnh khỏe và giữ vững từng thước đất của cha ông là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Vào dịp cuối năm và đầu năm, các thôn làng Việt Nam có các lễ cúng tạ ơn trời đất, tiền nhân đã giúp đỡ mưa thuận gió hòa trong năm qua và lễ cúng đầu năm như nhắc nhớ công ơn bậc tiền nhân, cầu nguyện một năm mới an lành, hạnh phúc. Bà Thu Phương, người chuẩn bị lễ cúng, chia sẻ với VOA: “Cúng gồm hai loại, mặn và chay. Trong đó có 2 mâm chay và 4 mâm mặn.” Ông Trần Công Mười, người cao niên ở Bảo An, Xuân Đài, Quảng Nam, chia sẻ với VOA: “Thường ông bà ta thường nấu mâm cơm, nhưng trong đó cũng có hơi mê tín một chút là có chén canh khổ qua, ý là khổ đã qua, cầu mong năm mới may mắn, làm ăn phát đạt hơn.” Ông Vũ Đình Thanh, người tổ chức cúng hội làng ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA: “Năm nào cũng vậy, đông đảo bà con. Lệ ở đây còn có đua ghe truyền thống vào ngày mồng 7 tháng Giêng, lớn nhỏ gì cũng có.” Có thể chia các lễ hội cuối năm và đầu năm tại Việt Nam thành ba cấp độ: truyền thống, mở rộng và đồng bóng. Các lễ hội truyền thống thường nấp sau lũy tre làng, không ồn ào bởi truyền thông và lễ hội mang ý nghĩa thức tỉnh tâm thức nguồn cội. Các lễ hội mở rộng thường có sự quan tâm, tham gia hoặc đầu tư của nhà nước nhưng chỉ dừng ở mức giữ và phát triển cái đã có. Những lễ hội đồng bóng thường dựa trên nền tảng truyền thống và khua chiêng gióng trống, khai thác truyền thông một cách ồn ào để biến nó thành sản phẩm du lịch, sản phẩm kinh tế và vô hình trung các hoạt động lễ hội kiểu này xóa mất dấu vết của lễ hội truyền thống. Ông Trần Công Mười, người cao niên ở Bảo An, Xuân Đài, Quảng Nam, chia sẻ với VOA: “Cúng cuối năm thì tất niên trong năm nên mình giống như thông báo với thổ địa thần hoàng bổn xứ để mình làm ăn trong năm, báo cáo lên thánh thần để họ biết mình làm ăn thế nào. Rồi đầu năm, mình sống giữa đất, giữa làng nên mong ơn Trên phù hộ độ trì để có sức khỏe, làm ăn tốt hơn.” Lễ hội làng bao giờ cũng tĩnh lặng, trang nghiêm và đậm chất tâm linh. Thường diễn ra ở các miếu làng, miếu xóm, miếu thổ thần. Và lễ cúng làng một số nơi có thêm lễ hát tuồng khánh chúc đầu năm. Nghệ sĩ Cẩm Phô, nghệ sĩ tuồng hát cúng làng đầu năm, chia sẻ với VOA: “Đáo lệ, người ta tổ chức hát cầu an, cầu quốc thái dân an, cầu cho mưa hòa gió thuận, cầu cho dân làng được sức khỏe bình an, cầu cho con cháu học hành đỗ đạt Cúng làng, cúng xóm, cúng thổ thần, cúng thần sông, thần biển, cúng tiền nhân có công khai khẩn đất đai là những lễ cúng đậm tính biết ơn của người sau trước các bậc tiền nhân. Sau phần lễ là phần hội, với bữa cơm ấm áp của xóm làng, bạn bè cùng chung tay nấu và thưởng thức, cùng chuyện trò sau bữa ăn và cùng nói lời chúc tụng mạnh khỏe, may mắn. Trong đó, có cả lời chúc tụng tiền nhân được một năm an lạc và siêu thoát.