Valentine Day và phụ nữ Việt

Ngày lễ Tình yêu 14 tháng 2 còn khá mới mẽ đối với người Việt, đặc biệt, với chị em phụ nữ các tỉnh lẻ, ngày lễ Tình Yêu còn khá xa lạ. Lễ Tình Yêu chỉ đến Việt Nam khi ngành du lịch phát triển và người Việt, đặc biệt là giới trẻ Việt đang tuổi yêu đương bị hấp dẫn bởi ngày lễ này. Với người phụ nữ Việt sau hôn nhân, đã bận bịu chuyện gia đình, công việc, dường như ngày lễ Tình Yêu khá xa lạ. Và với một số phụ nữ may mắn, ngày lễ Tình Yêu trở thành ngày cân bằng, yên ủi cho 364 ngày cuốn cuồng trong đời trách nhiệm gia đình và công việc. Dường như ngày lễ Valentine ở Việt Nam mang tính phong trào hơn là một nét văn hóa. Chị Đinh Thị Bạch Tuyết, chủ doanh nghiệp ở Hội An, Quảng Nam, chia sẻ với VOA: "Phong trào vậy thôi, hồi xưa chỉ tặng nhau cái hoa, vài viên sô cô la, chứ không có kỷ niệm gì về ngày này hết. Nhưng năm nào ông xã cũng tặng cho vài viên kẹo hoặc bó hoa, mấy năm gần đây thôi, chứ hồi xưa vợ chồng gọi là phong trào đi chơi thôi chứ không có gì đặc sắc hết." Chị Lê Thị Hồng Sương, người bán kẹo sô cô la ngày lễ Tình Yêu, chia sẻ với VOA: "Mua sô cô la tặng người yêu thì bắt đầu từ phương Tây nhưng em thấy người Việt mua phổ biến hơn vì em bán đã 3 năm nay và em thấy người Việt mua nhiều hơn so với người phương Tây. Người phương Tây họ rất chú ý đến chất lượng và giá cả còn người Việt mình thì rất chú ý đến vẻ bề ngoài hoặc câu ý nghĩa của sô cô la để gửi gắm cho người yêu thôi." Ông Frank Hoffmann, khách du lịch đến từ Đức, chia sẻ với VOA: "Nhân ngày Valentine thì thường ở nước tôi, người ta sẽ tặng hoa cho vợ, rồi không những vợ mà còn cả những người mẹ. Nhân cái ngày tình yêu, tình cảm rất trân trọng nên chúng tôi thường tặng hoa cho những người phụ nữ." Nếu như tặng người mình yêu một hộp sô cô la, mời người mình yêu cùng đi du lịch, chọn một quán ăn quen thuộc hay cùng đến một phương trời nào đó để ngồi trong một quán nhỏ nào đó là cách của các đôi tình nhân trẻ hoặc những cặp vợ chồng có tuổi, sống ở các quốc gia tiến bộ, có nền kinh tế phát triển. Thì tại Việt Nam, người chồng tặng vợ một bông hồng, một thanh sô cô la hoặc giặt áo quần giùm vợ, nấu cơm giùm vợ, ở quê thì nấu giùm vợ một nồi cám heo cũng là cách hâm nóng tình yêu, thể hiện sự quan tâm dành cho người vợ, người tình. Bà Hetwig Hoffmann, đến từ Đức, chia sẻ với VOA: "Thường thì tôi được tặng những bông hoa rất đẹp, nhiều lúc là một sự ngạc nhiên rất lớn, nhiều khi đơn giản chỉ là một bữa ăn." Chị Lê Thị Hồng Sương, người bán kẹo sô cô la ngày lễ Tình Yêu, chia sẻ với VOA: "Có lẽ bạn trai em thích em ra đường đẹp với người ta nên thường em được tặng son còn điển hình thường vào Valentine thì thường là tặng sô cô la. Nhưng em nghĩ là không nhất thiết là ngày Valentine mới tặng quà cho người yêu, những ngày lễ khác hoặc sinh nhật, ngày kỷ niệm, nhưng đã yêu nhau thì ngày nào cũng là Valentine cả..." Mùi vị thơm ngọt của sô cô la hay bữa cơm thân mật, ấm áp có thêm lát thịt luộc do chính tay người chồng bày ra mâm, một chiếc áo thơm tho do người chồng giặt ủi cho vợ hoặc một cái nắm tay ấm áp đi qua ngày đông lạnh lẽo nơi xứ lạ... Hay đơn giản là một buổi tối bình yên ngồi xem tivi bởi ông chồng đã làm giúp việc nhà. Tất cả những hành xử tinh tế mà giản dị ấy đều mang lại thông điệp yêu thương, quan tâm. Đặc biệt, điều này trở nên có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người phụ nữ Việt!