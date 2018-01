Nổ kho chứa phế liệu tại Bắc Ninh, hai trẻ thiệt mạng

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. 2 trẻ em chết và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ kho phế liệu tại tỉnh Bắc Ninh. Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà, vùi lấp các nạn nhân, khiến 1 bé trai 1 tuổi và 1 bé gái 5 tuổi tử vong. Ít nhất tám người bị thương Vụ nổ còn gây hư hỏng cho nhiều ngôi nhà xung quanh. Các giới chức Bắc Ninh cho biết nguyên nhân vụ nổ là do người dân thu mua đạn dược về để chế xuất phế liệu. Chiều cùng ngày, công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ kho thu gom phế liệu gây ra vụ nổ về hành vi “tàng trữ vật liệu nổ trái phép”. Số liệu thống kê cho biết kể từ sau năm 1975, Việt Nam đã có hơn 42.000 người chết và hơn 62.100 người bị thương vì các đầu đạn, chất nổ còn sót lại sau chiến tranh.