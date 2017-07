Cựu cảnh sát tốn tiền tỷ vì 'mê' Hello Kitty

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một cựu cảnh sát 67 tuổi người Nhật khiến hàng triệu bé gái ghen tị vì có bộ sưu tập Hello Kitty lớn nhất thế giới, trị giá 250.000 đô la. Ông Masao Gunji đã xây hẳn một ngôi nhà để chứa bộ sưu tập của mình. Căn nhà này có tới 5.000 đồ vật có liên quan đến Hello Kitty. Ông cho biết Hello Kitty là tình yêu cả đời của mình. Vợ ông không hề phản đối việc chồng chi tiền mua Hello Kitty, bà nói đây là “giấc mơ” của ông.