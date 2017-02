TT Trump: Những vụ tấn công bài người Do Thái thật đáng ‘kinh tởm’

Trong chuyến thăm viện bảo tàng lịch sử về người Mỹ gốc Phi mới được thành lập, Tổng thống Donald Trump hôm 21/2 phát biểu rằng ông sẽ làm những gì có thể để cải thiện quan hệ sắc tộc. Ông lên án hàng loạt vụ tấn công hồi gần đây, cũng như những tuyên truyền bài người Do Thái bằng hình vẽ và chữ viết tại những nơi công cộng.

“Những đe dọa bài Do Thái nhắm vào cộng đồng Do Thái và những trung tâm sinh hoạt của cộng đồng người Do Thái thật đáng kinh tởm và đau lòng, một sự gợi nhớ đáng buồn về những điều cần phải làm để bài trừ tận gốc định kiến hận thù và tà tâm,” ông Trump phát biểu sau chuyến thăm Bảo tàng Văn hóa và Lịch sử Quốc gia về Người Mỹ gốc Phi.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó trên MSNBC, ông Trump nói rằng “Chủ nghĩa bài Do Thái thật đáng kinh tởm, cần phải chặn nó lại, và nó phải chấm dứt.”

Tổng thống Trump đang chịu áp lực ngày càng tăng về việc phải lên tiếng trước tình trạng bài Do Thái giữa lúc xảy ra hàng loạt đe dọa hồi gần đây, bao gồm đe dọa đánh bom hôm 20/2 nhắm vào 11 trung tâm sinh hoạt của cộng đồng người Do Thái. Những đe dọa tương tự cũng xảy ra với các trường học của người Do Thái trong những tuần gần đây, những kẻ bài người Do Thái còn đập phá hàng tá bia mộ tại nghĩa trang của người Do Thái ở St. Louis hôm 16/2.

Ông Trump cũng phát biểu hôm 21/2 trong khi đi thăm viện bảo tàng của người Mỹ gốc Phi rằng: “Nó nhắc nhở tại sao chúng ta phải chiến đấu chống lại sự cố chấp và bất dung thứ.”

Tháng trước, chính quyền Trump đã bị chỉ trích khi ra thông báo nhân ngày Quốc tế tưởng niệm vụ Đức Quốc xã thảm sát người Do Thái trong Thế chiến thứ II nhưng không đề cập đến người Do Thái.