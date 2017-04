Top 5 bài hát hay nhất trên Billboard Hot 100 tuần 2-8/4

5. The Weeknd ft. Daft Punk "I FEEL IT COMING"

The Weeknd, cùng với người đồng hương nổi tiếng Drake, vừa chiến thắng nhiều hạng mục của giải Juno Awards, là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Canada. Starboy, bài hát chính trong album cùng tên ra mắt cuối tháng 11 vừa qua của The Weeknd, đã giành giải ghi âm R&B/Soul hay nhất của năm. Ca sỹ 26 tuổi hiện đang lưu diễn tại Mỹ nên đã không thể đến Toronto, là quê nhà của anh, để nhận giải.

​

4. Migos & Lil Uzi Vert "BAD AND BOUJEE"

Nhóm Migos đã có một buổi trình diễn tại trường Đại học Nam California vào đêm thứ 7 vừa qua nhưng show diễn này đã không trọn vẹn vì một sự cố từ phía khán giả. Sau khi Migos trình diễn một bài hát tại buổi hòa nhạc Springfest hàng năm của trường đại học này thì Sở cứu hỏa Los Angeles đã tới để hủy bỏ buổi diễn này vì tình trạng quá tải người xem. Các thành viên của Migos đã phải cảnh báo các sinh viên không chen lấn xô đẩy nhau và có sinh viên đã bị nhất xỉu trong đám đông.

​

3. Taylor Swift & Zayn Malik "I DON’T WANNA LIVE FOREVER"

Zayn Malik sẽ tham gia tour lưu diễn của Justin Bieber trong chặng dừng chân ở Ấn Độ. Tờ Thời báo Ấn Độ cho biết nam ca sỹ người Anh sẽ là một trong những khách mời của Justin Bieber trong show diễn ở Ấn Độ vào ngày 10/5. Theo tờ báo này, đã có những chỉ dấu cho thấy một sự hợp tác giữa 2 nam ca sỹ Anh và Canada khi Bieber đăng tải lại dòng tin nhắn trên Twitter của Zayn về đĩa đơn mới của anh có tên PartyNextDoor. Có lẽ trong đó có sự góp giọng của Bieber chăng? Chúng ta hãy chờ xem!

​

2. Bruno Mars "THAT'S WHAT I LIKE"

Bản nhạc có sự kết hợp của R&B, hip-hop soul và swing đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đạt doanh số 1 triệu bản. Theo nhận định của Headline Planet, hãng truyền hình về tin tức của các nghệ sỹ Hollywood, nam ca sỹ 32 tuổi người Hawaii sẽ giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Mediabase cho hạng mục Rhythmic trên sóng radio và cũng được dự kiến sẽ thống lĩnh hạng mục Pop trong những tuần tới với bài hát này.

​

1. Ed Sheeran "SHAPE OF YOU"

Nếu nam ca sỹ người Anh giữ vững được ngôi vị này trong 2 tuần nữa thì số lượng tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng của anh với Shape of You sẽ lên đến 2 con số. Shape of You cũng đang giúp Ed Sheeran có 13 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng ở quê nhà Anh Quốc. Đây là thành công lớn nhất của nam ca sỹ 26 tuổi cho tới lúc này.