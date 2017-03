Súng nổ ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, hàng chục người bị thương.

Một cảnh sát đã bị đâm bên trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22/03. Các nhân chứng và quan chức cho biết kẻ tấn công đã bị bắn hạ bên ngoài khu nhà, một vài người bị thương nằm trên một cây cầu gần đó.

Phóng viên ảnh của Reuters trông thấy ít nhất 12 người bị thương trên cầu Westminster. Một vài bức ảnh cho thấy người bị thương nằm trên mặt đất trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng. Vẫn chưa rõ con số thương vong trong vụ này.

Cuộc họp của Hạ viện Anh ngay lập tức bị hủy, các nhà lập pháp được yêu cầu ở bên trong tòa nhà.

Một phát ngôn viên cho biết Thủ tướng Theresa May vẫn an toàn. Người này từ chối tiết lộ bà bà May ở đâu trong lúc diễn ra vụ tấn công.