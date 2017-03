Quân đội Philippines ngăn dân biểu thăm đảo Thị Tứ

Quân đội Philippines cho biết đã chặn một nhóm các nhà lập pháp và quan chức an ninh của nước này ra thăm một trong 9 đảo mà Manila kiểm soát ở Biển Đông do các vấn đề về an toàn.

Tuy nhiên, một vị tướng của Philippines được Reuters dẫn lời hôm 17/3 nói rằng việc hoãn chuyến đi trong tuần trước tới đảo Thị Tứ (tên địa phương là Pagasa) là do có các quan ngại về phản ứng của Trung Quốc.

Thị Tứ gần với bãi đá Subi, một trong bảy hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh bị cáo buộc đã bồi đắp và quân sự hóa với các tên lửa đất đối không.

Nhiều năm qua, Philippines đã tranh chấp, thậm chí còn đưa Trung Quốc ra tòa về Biển Đông, nhưng quan hệ giữa hai nước đã cải thiện dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte. Nhà lãnh đạo Philippines đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương chiều 17/3 khi ông này tới Manila.

Năm thành viên của Hạ viện Philippines trước đó dự kiến bay ra đảo Thị Tứ vào ngày 16/3, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cùng một quan chức quân sự cấp cao khác dự tính thực hiện một chuyến đi riêng khác hôm 17/3.

Các dân biểu Philippines dự tính sẽ đánh giá khả năng nâng cấp và xây dựng các công trình mới cho cộng đồng ngư dân Philippines khoảng 100 người sống trên Thị Tứ.

Quân đội cho biết rằng chuyến thăm bị hoãn vì “các lý do an toàn”. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Arsenio Andolong nói rằng việc đáp xuống đường băng không bằng phẳng sau khi trời mưa to rất nguy hiểm. Chưa rõ chuyến đi sẽ được thực hiện khi nào.

Tuy nhiên, trung tướng Raul del Rosario, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tây Philippines, nói rằng có các quan ngại về Trung Quốc.

Ông này nói tại một cuộc điều trần hôm 16/3: “Đó là một khu vực tranh chấp, không phải thuộc về chúng ta 100%. Đó là lý do vì sao chúng tôi quan ngại nếu quý vị bay ra đó. Mỗi khi máy bay bay ra đó, chúng ta nhận được cảnh báo và thậm chí là cả pháo sáng bay về phía máy bay”.

Theo Reuters, quân đội từ chối bình luận về tuyên bố của ông Rosario. Hãng tin này cho rằng việc duy trì các cộng đồng ở Trường Sa là một phương sách quan trọng của Philippines và Việt Nam nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền.