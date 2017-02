Đoàn Thị Hương từng ôm mộng ca sĩ?

Nữ nghi phạm người Việt bị nghi ngờ trợ giúp ám sát anh trai lãnh tụ BắcTriều Tiên là một người từng ôm mộng làm ca sĩ và có trang Facebook với những tấm ảnh chân dung bĩu môi và tại các buổi tiệc tùng, Reuters tường thuật hôm 22/2.

Bốn ngày trước khi ông Kim Jong Nam bị giết tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia, có vẻ như cô đã đăng một tấm ảnh cô mặc chiếc áo có in chữ “LOL”, tương tự như hình ảnh nghi can bỏ trốn đã bị camera an ninh của sân bay chụp lại.

Theo cảnh sát Malaysia, Đoàn Thị Hương đã làm việc tại một công ty giải trí. Cô bị cảnh sát Malaysia bắt giữ trong vụ giết ông Kim Jong Nam.

Trả lời VOA hôm 21/2, thân phụ Đoàn Thị Hương cho biết gia đình không rõ con gái đang làm gì vì cô đã đi xa nhà từ lâu.

Bài đăng cuối cùng trên tài khoản Facebook mang tên “Ruby Ruby”, được các thành viên trong gia đình xác nhận là một trong những tài khoản của Hương, là vào ngày 11 tháng 2 từ Kampong Besut, Malaysia.

“Em muốn ngủ thêm, nhưng là bên cạnh anh”, bài đăng kèm theo hình ảnh của cô với đôi mắt nhắm nghiền và đang cuộn mình trong chăn ở trên giường.

Cảnh sát Malaysia nói Hương và một phụ nữ Indonesia đã quẹt một chất lỏng, có chứa chất độc chưa xác định được, lên mặt của ông Kim Jong Nam tại nhà ga phi trường Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2.

Anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã chết ngay sau đó.

Cảnh sát Malaysia mô tả Hương là một “nhân viên công ty giải trí”, nhưng không đưa ra chi tiết về nơi cô đã được tuyển dụng hoặc tình trạng nhập cư của cô.

Tham gia thi “Thần tượng âm nhạc” (Vietnam Idol)

Trong số các links trong một tài khoản Facebook khác, mà gia đình cũng xác nhận có những hình ảnh của Hương, là trang “Tìm kiếm tài năng Việt Nam”. Tài khoản này được đặt tên là “Bella Tròn Tròn”. Nhưng tài khoản này đã không có bài đăng nào sau tháng 11.

Có một nữ thi sinh rất giống Hương đã tham gia chương trình trên mang số báo danh 67816 vào ngày 3/6/2016.

Các công cụ nhận dạng khuôn mặt cho thấy có sự trùng hợp giữa các hình ảnh đã được cảnh sát Malaysia công bố khi bắt giam Hương.

Thí sinh trong chương trình cũng khai quê ở Nam Định giống như chi tiết trên hộ chiếu của Hương mà cảnh sát Malaysia công bố. Tuy nhiên thí sinh này lại khai tên là Đinh Thị Khuyên.

Cô đã rời khỏi cuộc thi ngay từ vòng đầu tiên.

Một thành viên của nhóm thực hiện chương trình “Thần tượng âm nhạc” đã từ chối bình luận với Reuters và phát ngôn viên của chương trình không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin này.

“Em có thể hát cho anh nghe một bài hát tối nay không?”, cô đã viết trong một bài đăng trên Facebook ngày 24 tháng 3 năm ngoái. “Trả lời nhanh nhất và đưa số điện thoại của anh vào phần ‘comment’. Em sẽ gọi điện và hát cho anh nghe”.

Các thành viên trong gia đình của Hương chủ yếu đi cấy lúa quanh nhà ở Nam Định.

Gia đình cho biết Hương thỉnh thoảng về thăm họ và không rõ nơi ở của cô. Hương năm nay 28 tuổi.

Cha cô là một thương binh bộ đội trong cuộc Chiến tranh Việt Nam. Ông bị cụt một phần chân từ cuộc chiến. Ông cho biết chính quyền Việt Nam đã liên lạc với ông kể từ khi xảy ra vụ bắt giữ.

Ông nói với Reuters: “Họ chỉ nói rằng họ sẽ hỗ trợ Hương vì nó là người Việt Nam, nhưng họ không nói với tôi liệu nó có thực sự là một nghi phạm hay không?”

Ông Đoàn Văn Thạnh, 63 tuổi, cha của Hương, nói với VOA Việt Ngữ hôm 21/2 rằng con gái ông có về nhà hôm 28 Tết Đinh Dậu, rồi đến mùng 2 tết thì “rời nhà mà không cho biết đi đâu.”

“Ở xa, thì biết làm sao được cái đấy. Không thể biết được. Mà nó đi nó có bảo đâu mà mình biết. Cháu về hôm 28 Tết. Đến mùng 2 thì đi. Đi thì coi như mình cũng không biết, nó làm như thế nào cũng không biết được. Vì thực tế thì vậy. Nó đi nó không bảo sao…”

Ông Thạnh nói con gái ông “hiền lành và chịu khó, không chơi bời gì.”

Gia đình cho biết họ chỉ phát hiện ra Hương ở nước ngoài từ truyền thông. Họ cứ tưởng cô đang làm việc ở Hà Nội.

Cho đến nay, Việt Nam chỉ xác nhận trên truyền thông rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và họ đang liên lạc với Malaysia.

Mối liên hệ với Triều Tiên

Một giới chức cảnh sát Hàn Quốc cho biết Hương đã đến đảo du lịch Jeju 4 ngày vào tháng 11. Họ đang tìm hiểu xem liệu cô có thể đã làm gì trong thời gian ở đó hay không, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Trong số 65 người bạn trên tài khoản Facebook “Ruby Ruby”, có 27 tên Hàn. 56 trong số bạn bè là nam giới.

Một cập nhật trạng thái trên tài khoản Facebook đầu tiên được đăng bằng tiếng Hàn vào ngày 23 tháng 3 năm ngoái, nói rằng “Em yêu anh, em nhớ anh”, tuy cách dùng từ không giống như người thông thạo tiếng Hàn.

Hầu hết các hình ảnh trong các tài khoản là ảnh Hương tham gia tiệc tùng, trong phòng khách sạn hoặc ảnh chân dung. Trong nhiều ảnh, cô còn thổi nụ hôn vào máy ảnh.

Mỹ phẩm, quần áo và các cửa hàng thức ăn nhanh là những sở thích của Hương trên Facebook. Trường học của cô ghi trên trang Facebook là Harvard, mặc dù gia đình không cho đây là sự thật.

Ngày 3 tháng 1, Hương đăng một tấm ảnh thẻ lên máy bay từ Hà Nội đến Kuala Lumpur.

Hương cũng xuất hiện trong một video khác trên mạng được đăng vào tháng Tư năm ngoái. Đó là kênh YouTube của một người Việt muốn phụ nữ hôn anh ta trên đường phố.

Người phụ nữ trong video trùng hợp với người trong ảnh mới nhất mà cảnh sát Malaysia công bố.

Trong đoạn video, cô gái cười khúc khích trước khi hôn người đàn ông trên một ghế đá công viên.

Trong bức ảnh, cô không trang điểm và nhìn bất định về hướng camera.