New Zealand trục xuất một nhà ngoại giao Mỹ

New Zealand trục xuất một tùy viên tại Đại sứ quán Mỹ sau khi Washington từ chối bãi miễn quyền miễn trừ ngoại giao của viên chức này sau một "sự cố" khiến ông bị gãy mũi và bầm mắt, truyền thông và giới chức cho hay.

Cảnh sát New Zealand cho biết họ đến hiện trường xảy ra sự việc gần thủ đô Wellington vào ngày 12 tháng 3 liên quan đến một nhân viên của Đại sứ quán Mỹ. Họ không cho biết trách vụ của nhân viên này hoặc cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

Bộ Ngoại giao New Zealand ngày 20/3 cho biết chính phủ Mỹ từ chối yêu cầu của cảnh sát New Zealand về việc bãi miễn quyền miễn trừ ngoại giao của nhân viên đó.

Báo The New Zealand Herald cuối tuần qua xác định người đàn ông này là một tùy viên của đại sứ quán và nói rằng ông ta đã rời New Zealand với chấn thương mũi gãy và mắt bầm.

Nữ phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đã liên lạc với nhà chức trách New Zealand.

"Chúng tôi nghiêm túc xem xét bất kỳ ý kiến nào cho rằng nhân viên của chúng tôi không đáp ứng tiêu chuẩn cao về cách hành xử của một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ," nữ phát ngôn viên này nói.