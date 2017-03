Mỹ cảnh báo thêm nguy cơ TQ tấn công tin tặc và thăm dò tình báo   

Các giới chức liên bang Mỹ đang lưu trữ các tài liệu nhạy cảm trong những cao ốc do nước ngoài làm chủ sở hữu, đề ra nguy cơ dễ bị tấn công tin tặc và bị thăm dò tình báo, theo khuyến cáo của các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Khuyến cáo được đưa ra sau thông tin rằng Cơ quan quản lý các dịch vụ thông dụng GSA để cho các đặc vụ FBI và các giới chức chính phủ được bảo vệ an ninh cao cấp làm việc trong các cao ốc do nước ngoài làm chủ tại Trung Quốc và các nước khác. Theo báo cáo của chính phủ, GSA không báo cho bên thuê mướn các trụ sở biết cho nên các giới chức không có thêm các biện pháp đề cao cảnh giác an ninh bổ sung.

Thư cảnh báo đề ngày 9/3 của Thượng nghị sĩ Steve Daines và Tammy Duckworth gửi lãnh đạo GSA viết rằng ‘Do các thông tin hết sức nhạy cảm thường lưu trữ tại các trụ sở thuê mướn được tăng cường an ninh, chúng tôi quan ngại về tình trạng thiếu chính sách và phương thức liên quan đến sở hữu chủ tại các địa điểm đó.’

Các cao ốc do nước ngoài làm chủ có những chỉ định về an ninh quốc gia và quyền riêng tư vì đây là nơi làm việc của các cơ quan từ văn phòng của FBI và Cơ quan Thực thi Chống Ma túy cho tới văn phòng của Cơ quan An sinh Xã hội tại Seattle, Washington. Thậm chí Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cũng thuê mướn văn phòng làm việc từ các công ty có trụ sở tại Đức và Trung Quốc, theo Cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ (GAO), nhánh nghiên cứu của Quốc hội Mỹ.

GAO khuyến cáo, đặc biệt ám chỉ Trung Quốc, rằng các văn phòng thuộc sở hữu nước ngoài mà chính phủ thuê mướn đề ra nguy cơ an ninh, nhất là về mặt an ninh mạng. Phúc trình cũng lưu ý ‘các công ty ở Trung Quốc có phần chắc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc.’

GAO cũng nói thêm rằng ‘Trung Quốc là nghi phạm hàng đầu trong vụ đột nhập mạng vào hệ thống của Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM, làm ảnh hưởng tới các hồ sơ điều tra lý lịch của 21,5 triệu cá nhân mà OPM báo cáo vào tháng 7 năm 2015.’

Các Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phải có báo cáo cập nhật cho biết GSA sẽ thay đổi thủ tục thuê mướn cơ sở và phải báo cho người thuê biết cơ sở họ thuê là sở hữu của nước ngoài.