Một trong những tiếng hò reo lớn nhất mà tân Tổng thống Donald Trump nhận được lúc phát biểu nhậm chức hôm 20/1 là khi ông nói về chuyện “mua hàng Mỹ và tuyển dụng nhân công người Mỹ”.

Nhưng theo Reuters, nghịch lý là, nhiều người trong số các ủng hộ viên của ông Trump lại đội mũ được sản xuất ở các nước như Việt Nam, Trung Quốc và Bangladesh.

Trên chiếc mũ màu đỏ là biểu tượng của chiến dịch tranh cử của ông Trump có in những chữ như “USA” hay “Make America Great Again" (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Ông Trump đã nhiều lần đội chiếc mũ kiểu này, và giá bán chính thức là khoảng 25 tới 30 đôla Mỹ một chiếc.

Nhưng giá trên đường phố thủ đô Washington dịp lễ nhậm chức chỉ là khoảng 20 đôla, thấp hơn so với giá bán niêm yết trên trang web của ông Trump.

Một số người ủng hộ tân Tổng thống Mỹ đã bất ngờ khi phát hiện những chiếc mũ được sản xuất từ các nước khác.

Reuters dẫn lời cô Young, 28 tuổi, từ Texas nói về chiếc mũ "Make America Great Again" màu hồng mà cô đã mua: “Tôi không biết nó được sản xuất ở đâu. Để tôi kiểm tra. Ôi không, nó được sản xuất ở Việt Nam”.

Không chỉ có mũ “made in Vietnam”, theo the New York Times, quần áo mang thương hiệu của con gái ông Trump, cô Ivanka, cũng được sản xuất ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hồi tháng Hai năm ngoái, trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cáo buộc Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác “đánh cắp” việc làm tại Mỹ.

Ông sau đó cũng nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là “một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới”.

Theo giới quan sát, chính quyền Việt Nam hiện vẫn tiếp tục tìm cách “giải mã” tân Tổng thống trực ngôn của Hoa Kỳ.