Hợp tác hàng hải, một trọng tâm của BIMSTEC 2017

Hợp tác chống khủng bố, chống chủ nghĩa cực đoan, và hợp tác hàng hải sẽ là trọng tâm thảo luận khi Ấn Độ chủ trì cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia và các lãnh đạo an ninh các nước trong khối BIMSTEC vào thứ ba, thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc xây dựng cấu trúc an ninh cho vùng Vịnh Bengal.

Chủ trì bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, cuộc họp sẽ bàn về một loạt các vấn đề an ninh kể cả cuộc khủng hoảng của người Rohingya tại Myanmar.

Ấn cũng đã hứa sẽ tổ chức hội nghị chống chủ nghĩa cực đoan đầu tiên trong khu vực trong những tháng tới.

New Delhi xem Vịnh Bengal là không gian chiến lược và kinh tế quan trọng và các thách thức an ninh trong vùng đang ngày càng trở nên cấp thiết. Vịnh Bengal nằm trên trung tâm các hải lộ liên lạc và các đường vận chuyển thương mại, năng lượng.

Tờ Time of India nói sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương khiến Ấn bắt buộc phải tìm cách khuyến khích các nước xung quanh tham gia đối thoại an ninh, bàn về lợi ích an ninh không chỉ của riêng Ấn mà còn giúp các nước xử lý những khó khăn an ninh phát sinh của các nước.

BIMSTEC Sáng kiến vùng Vịnh Bengal về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật đa khu vực là một nhóm 7 quốc gia Nam Á và Đông Nam Á ven biển, tiếp giáp với Vịnh Begal, tạo thành sự kết nối khu vực gồm Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Bhutan và Nepal.

Theo Times of India/Xinhua