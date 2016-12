Hội đồng Bảo an cứu xét thoả thuận hoà bình Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dường như đang sẵn sàng biểu quyết về một nghị quyết ủng hộ thoả thuận ngưng bắn tại Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian điều giải.

Dự thảo nghị quyết tỏ ý ủng hộ một lộ trình tiến tới hoà bình, khởi sự bằng một chính quyền chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện cho các hoạt động phân phối vật phẩm cứu trợ nhân đạo được xúc tiến một cách “cấp thời, an toàn và không bị cản trở” trên khắp lãnh thổ Syria.

Hội đồng Bảo an cho hay một phiên họp đã được dự trù vào cuối tháng Giêng 2017 giữa chính phủ Syria và phe đối lập tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Cuộc họp này, theo Hội đồng Bảo an, sẽ là một phần quan trọng trong tiến trình chính trị do Syria dẫn đầu với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc.

Thoả thuận ngưng bắn, nếu được tôn trọng, sẽ đánh dấu một bước đột phá tiềm tàng để giải quyết cuộc xung đột đã khởi sự từ năm 2011 với cuộc nổi dậy chống chế độ cai trị kéo dài nhiều thập niên của gia đình Tổng Thống Bashar al-Assad.

Hơn 250,000 người đã bị giết chết trong cuộc xung đột ở Syria, và hơn 13 triệu người hiện đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Giao tranh tại Syria cũng đã khởi động một cuộc khủng hoảng tị nạn trên khắp lãnh thổ Châu Âu.