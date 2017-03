Giáo dân Hà Tĩnh, Nghệ An biểu tình chống Formosa

Hưởng ứng lời kêu gọi tổng biểu tình phản đối Formosa xả độc trên các trang mạng xã hội, ngày 5 tháng 3 năm 2017, hàng ngàn giáo dân các giáo xứ ở Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác như Sài Gòn, Buôn Ma Thuột – Đắc Lắk, Biên Hòa – Đồng Nai… đã xuống đường biểu tình. Trong đó, cuộc biểu tình trước cổng Formosa Hà Tĩnh là đông đảo và rầm rộ nhất. Số lượng người tham gia biểu tình có thể lên đến hàng chục ngàn và số lượng an ninh cài cắm để đối phó cũng nhiều vô số.

Theo tôn chỉ bất thành văn của người tham gia biểu tình là luôn giữ thái độ ôn hòa, không bạo động, không đụng chạm đến bất kì thứ vật dụng nào trên đường đi qua. Tuy nhiên, đoàn biểu tình đã phải nhiều lần mời một số người trà trộn vào trong đoàn để hò hét ầm ĩ, giật cờ đỏ sao vàng xuống đất và giẫm đạp, giày xéo lên đó. Đây là vấn đề nhạy cảm, có thể là cái cớ để an ninh ra tay đối với người biểu tình ôn hòa. Và đoàn biểu tình đã nhất quyết mời những người quậy phá bất thường này ra khỏi đoàn bởi họ không thuộc bất kì giáo phận nào cũng như hành tung của họ có phần bất minh.

Ông Nguyễn Đình Hồng, một giáo dân tham gia biểu tình cho hay: Biểu tình quan trọng là ôn hòa, và quan trọng nhất là Formosa phải rút khỏi Việt Nam. Lần này có vẻ như đảng Cộng sản tỏ ra ôn hòa với đoàn biểu tình. Nhưng vẫn có vài kẻ trà trộn vào đoàn để quậy phá và các bà trong đoàn đã đuổi ra. Mục đích lớn nhất của biểu tình là lấy lại biển sạch cho Việt nam, yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam và lấy lại những quyền căn bản của người dân…

Cuộc biểu tình khởi sự lúc 5h sáng ngày 5 tháng 3 và kéo dài đến chiều ngày 5 tháng 3. Lần này, lực lượng an ninh đã dùng hàng rào kẽm gai và hàng rào công an 113 dàn ngang để không cho người biểu tình tiến vào bên trong công ty Formosa. Theo các Giáo dân nhận định thì khí thế của cuộc biểu tình rất quyết liệt và hứng khởi, một số nhân viên an ninh trong giờ nghỉ trưa đã thú thực với người biểu tình là họ cũng muốn biểu tình bởi Giáo dân biểu tình cho biển miền Trung cũng là biểu tình cho gia đình họ.

Bà Mai Thị Hoa, một thành viên trong đoàn biểu tình, chia sẻ: "Tinh thần chúng tôi rất là phấn khởi khi đi biểu tình. Chúng tôi đi ngày Chủ Nhật, nhưng nếu ngày mai có cũng đi, đi cả tuần cũng không sao, miễn sao đuổi được Formosa ra khỏi Việt Nam thì mới thôi!"

Ông Lê Xuân Thế, một giáo dân tham gia biểu tình, cho hay: "Mục đích của biểu tình là làm sao để chính quyền Cộng sản thấy được chúng ta rất nóng lòng, rất lo lắng về tình hình biển Việt Nam. Nếu cứ để như hiện tại thì con cháu của chúng ta không còn gì bởi người Trung Quốc lấn lát theo kiểu mua đất mọi nơi, sinh con đẻ cái ở đây và vài mươi năm sau thì con cháu chúng ta sẽ chịu rất nhiều áp lực bởi họ. Hiện tại cũng đã quá nhiều áp lực rồi…"

Biểu tình yêu cầu Formosa đền bù thỏa đáng cho ngư dân thiệt hại vì biển nhiễm độc và yêu cầu Formosa phải đóng cửa để đảm bảo môi trường biển miền Trung Việt Nam được hồi sinh là cuộc biểu tình đầy cam go của ngư dân và Giáo dân trên cả nước, đặc biệt là ngư dân và Giáo dân các tỉnh Bắc miền Trung, nơi mà công ty Formosa đã xả độc ra biển năm 2016. Nhưng hầu như các cuộc biểu tình hoặc tuần hành vì môi trường trong tinh thần ôn hòa của người dân luôn bị nhà cầm quyền đàn áp thô bạo, gây thương tích với nhiều người.

Ông Nguyễn Xuân Tình, người biểu tình ngày 5 tháng 3 tại Hà Tĩnh, cho hay: Đòi hỏi, đấu tranh là đòi hỏi, đấu tranh cho con cháu chứ đâu phải cho riêng gì thế hệ chúng ta. Formosa là tai họa lâu dài. Chúng tôi xin kêu gọi toàn thể đồng bào, nhân dân hãy đứng lên cùng chúng tôi. Vì hiện tại, sự bất công đã đến đỉnh điểm, công an không bảo vệ dân mà đi bảo vệ cho kẻ làm sai. Nếu cứ để đà này thì tương lai dân tộc sẽ hết sức đen tối…

Sự bất mãn trong chính sách đền bù cho ngư dân, hàng triệu người mất sinh kế, hệ sinh thái biển quê hương bị giết chết trong nỗi thờ ơ của giới cầm quyền đã khiến cho các cuộc biểu tình nổ ra ngày càng nhiều. Và mặc dù sự đàn áp của nhà cầm quyền có dấu hiệu mạnh tay hơn nhưng các cuộc biểu tình cũng nở rộ và tăng dần theo thời gian.