Carrie Fisher, công chúa trong phim Star Wars qua đời

Carrie Fisher, người trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng quốc tế nhờ vai Công chúa Leia trong phim Star Wars, đã qua đời ở tuổi 60.

Bà Fisher bị nhồi máu cơ tim vào tuần trước khi bà đang trên chuyến bay đến Los Angeles 15 phút trước khi nó hạ cánh. Một nhân viên y tế trên máy bay thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi cho nữ diễn viên này cho đến khi bà có thể được đưa vào bệnh viện. Hôm Chủ nhật, gia đình bà cho biết tình trạng của bà đã ổn định.

Con gái của bà, Billie Lourd, đưa ra một tuyên bố thông qua người phát ngôn loan báo cái chết của bà Fisher hôm thứ Ba.

Bà Fisher, con gái của đôi uyên ương Hollywood là nữ diễn viên Debbie Reynolds và ca sĩ Eddie Fisher, xuất hiện trong phim truyện đầu tay Shampoo vào năm 1975 mà trong đó bà đóng cặp với tài tử Warren Beatty. Bà cũng đóng vai chính trong những bộ phim ăn khách khác, bao gồm Austin Powers, The Blues Brothers, Hannah and Her Sisters, và When Harry Met Sally.

Nhưng bà được nhớ tới nhiều nhất với vai Công chúa Leia rắn rỏi, cương trực và đầy uy quyền trong phim Star Wars nguyên bản năm 1977. Câu nói bất hủ của nhân vật này là: "Help me Obi-Wan Kenobi. You're my only hope'' (Giúp tôi Obi-Wan Kenobi. Ông là hy vọng duy nhất của tôi).

Sau đó trong sự nghiệp của mình, bà Fisher cũng được biết đến như một tác giả viết nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn hồi ký The Prince Diarist.

Mẹ của bà hôm thứ Ba đăng lên Facebook thông điệp này: "Cảm ơn mọi người đã đón nhận những món quà và tài năng của đứa con gái yêu quý và tuyệt vời của tôi, tôi cảm tạ những suy nghĩ và những lời cầu nguyện của quý vị mà vào lúc này đang dẫn dắt nó đến điểm dừng chân tiếp theo của mình."

"No words #Devastated,'' bạn diễn Mark Hamill của bà trong Star Wars viết trên Twitter.

Gần bốn thập kỷ sau khi Star Wars trình chiếu lần đầu tiên, bà Fisher xuất hiện trong vai diễn mang tính biểu tượng của mình trong Star Wars: The Force Awakens vào năm 2015. Bà cũng được tái hiện bằng kỹ thuật số để xuất hiện vài phút ngắn ngủi với hình tượng Leia thời trẻ trong phim Rogue One đang trình chiếu, một phim ăn theo của Star Wars.