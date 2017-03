Giải thưởng Văn Việt lần 2: Tôn vinh sự dấn thân

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2017 tại Sài Gòn, tổ chức Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam đã làm lễ trao giải thưởng Văn Việt lần thứ hai. Đây là một tổ chức xã hội dân sự độc lập, không bị nhà nước nắm quyền kiểm soát. Nhiều người Sài Gòn nói rằng Văn Đoàn Độc Lập hiện nay có gì đó giống với tổ chức Văn Bút ở Sài Gòn trước đây do linh mục Thanh Lãng làm chủ tịch. Ông Hoàng Hưng, thành viên ban tổ chức giải Văn Việt, cho VOA biết: “Năm nay cái giải Văn Việt lần thứ hai được Chủ tịch Hội đồng Giải là nhà văn Nguyên Ngọc quyết định trao cho 6 tác giả và tác phẩm. Có một cái giải gọi là giải đặc biệt, thì được trao cho tác giả là nhà văn Ngô Thế Vinh ở Hoa Kỳ, với hai cái tác phẩm là “Cửu Long cạn dòng, biển Đông dậy sóng”, và “Mekong, dòng sông nghẽn mạch”. Một cái giải chính thức về nghiên cứu phê bình thì được trao cho nhà thơ Nguyễn Đức Tùng ở Canada, với đề tài là “40 năm thơ Việt hải ngoại”. Hai giải chính thức về thơ thì được trao cho nhà thơ Ngu Yên ở Hoa Kỳ, và nhà thơ Vũ Thành Sơn ở Sài Gòn. Hai giải được gọi là giải của Chủ tịch hội đồng, thì trao cho hai tác phẩm, là tiểu thuyết của cố nhà văn Nguyễn Khắc Phục ở Hà Nội, và tiểu thuyết “Nhảy múa để chết” của nhà văn Nguyễn Viện ở Sài Gòn”. Ông Ngô Thế Vinh, người nhận giải đặc biệt Văn Việt lần thứ hai, hiện đang ở California (Hoa Kỳ) nên đã ủy quyền cho một thành viên của nhà xuất bản Giấy Vụn nhận giải thay. Hai tác phẩm đoạt giải của ông Vinh đều được xuất bản tại Sài Gòn bởi một nhà xuất bản cũng không chịu sự kiểm soát của nhà nước. Ông Hoàng Hưng nhận xét các tác phẩm đoạt giải lần này thể hiện rõ nét tinh thần dấn thân của người cầm bút: “Cái tinh thần dấn thân và đối mặt với những vấn đề của đất nước, của thời sự, của xã hội chính trị rất là rõ ràng. Đặc biệt là thể hiện rất rõ trong cái tác phẩm của nhà văn Ngô Thế Vinh mới được cái giải đặc biệt đó, đề cập vấn đề của sông Mê Kông, sông Cửu Long và Biển Đông một cách rất là là công phu. Hay là, hai cái tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phục và Nguyễn Viện thì đề cập những vấn đề của thái độ của nhà văn trước những vấn đề xã hội và những vấn đề con người ngày hôm nay nó rất rõ ràng”. Ông Hoàng Hưng cho biết lúc vận động thành lập Văn đoàn, nhiều người cũng e ngại, “nhưng chúng tôi kiên quyết giữ. Tổ chức này và diễn đàn này là tâp hợp những người viết bằng tiếng Việt trên toàn thế giới, không phân biệt quốc tịch, quốc gia, đó. Nó chính là nơi để đoàn kết, tập hợp mọi người viết văn, không phân biệt về chính kiến hay quan điểm nghệ thuật, miễn là có chung nhau một cái ước vọng xây dựng một cái nền văn chương tiếng Việt tự do, nhân bản và sáng tạo.” Năm ngoái, việc trao giải thưởng bị chính quyền ngăn cản. Năm nay, mọi việc diễn ra suông sẻ, mặc dù có rất nhiều nhân viên an ninh thường phục công khai dùng máy quay ghi hình buổi lễ. Ban tổ chức cho biết năm sau sẽ tổ chức trao giải Văn Việt lần thứ 3 tại Dinh Độc Lập, Sài Gòn.