Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Bạn có lẽ đã nghe tới thành ngữ “piece of cake”, có nghĩa là “easy – dễ dàng.” Nhưng vậy còn thành ngữ "Take the cake" thì sao? Cùng nghe nhé.